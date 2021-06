Szóstoklasista na lekcji przyłożył koleżance nóż do szyi. Dyrektor: "nieudany żart"

Szóstoklasista przyłożył koleżance z klasy nóż do szyi, bo nie chciała ustąpić mu miejsca. Do zdarzenia doszło na lekcji w obecności nauczyciela. Choć szkoła uznała incydent, podczas którego nikomu nic się nie stało, za "nieudany żart" i poinformowała o nim policję. Chorzowska komenda przeprowadzi postępowanie, m.in. ustali pokrzywdzonych i świadków. Sprawa będzie przekazana do sądu rodzinnego.