Śledztwo po dniach otwartych szkoły. Uczeń przyniósł replikę broni terrorysty z Nowej Zelandii

Hasła nawiązujące do zamachu

Jednak na atrapie karabinu przyniesionej do szkoły przez ucznia znalazły się te same hasła, które były na broni użytej przez terrorystę. Chodzi o słowa "Tours 732", oznaczające bitwę pod Poitiers, symbolicznie uznawaną za zwycięstwo nad muzułmańskimi najeźdźcami oraz napis: "kebab remover".

- Wobec ucznia zostaną wyciągnięte konsekwencje. O karze zadecyduje najbliższa rada pedagogiczna - powiedział w maju dyrektor szkoły Jan Onak w rozmowie z polsatnews.pl. Według niego "uczeń jest normalny, ułożony i spokojny.

- Nie chciał zrobić tego, co chce mu się przypisać. Twierdził w rozmowie z nauczycielami, że nie wiedział o zamachach w Nowej Zelandii - dodał dyrektor.

Z repliką broni pozowali uczniowie w trakcie dni otwartych szkoły, zdjęcia znalazły się także na oficjalnej witrynie internetowej placówki.

Zamachy w Nowej Zelandii

Brenton Tarrant, oskarżony o zamordowanie 51 osób podczas przeprowadzonych 15 marca ataków na dwa meczety w Christchurch w Nowej Zelandii, nie przyznaje się do winy.

W czerwcu do sądu wpłynął akt oskarżenia, w którym postawiono mu 92 zarzuty, w tym morderstwa i terroryzmu. Atak z Christchurch, trzeciego co do wielkości miasta w Nowej Zelandii, był najkrwawszym aktem terrorystycznym w historii tego kraju.

28-letni uzbrojony sprawca wtargnął do dwóch meczetów i otworzył ogień do zgromadzonych tam ludzi. Łącznie zginęło 51 osób, a 49 zostało rannych.

