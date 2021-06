Burze, grad i przejaśnienia. Pogoda na weekend

W ostatnich dniach burze z ulewnym deszczem pojawiały się jedynie lokalnie w różnych regionach kraju. W weekend ich zasięg zdecydowanie się zwiększy, podobnie jak natężenie. Warto więc sprawdzić szczegółową pogodę dzień po dniu.

TwojaPogoda.pl

Pogoda na sobotę

W pierwszej połowie dnia powinno być jeszcze słonecznie, przeważnie bez opadów. Jednak od godzin południowych chmur zacznie systematycznie przybywać aż po południu i wieczorem wystąpią przelotne, ale chwilami intensywne, opady deszczu, miejscami połączone z burzami.

W trakcie burz spaść może do 20-30 litrów deszczu na metr kwadratowy, możliwy jest też grad o średnicy do 2 cm i porywy wiatru do 90 km/h. Burze nie powinny dotrzeć na północny zachód i wschód. Na termometrach od 15 stopni nad morzem do 26 stopni na Śląsku i w Małopolsce.

TwojaPogoda.pl

Pogoda na niedzielę

Drugi dzień weekendu pod znakiem zupełnej odmiany pogody. Nie powinno już padać, niebo zacznie się przejaśniać i rozpogadzać. Najwięcej słońca spodziewamy się w północnych regionach.

Spłynie znacznie chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie od zaledwie 13 stopni na Śląsku do 18 stopni na Warmii, Mazurach i Mazowszu. Chłód potęgować będzie wiatr z północnego zachodu w porywach do 50 km/h.

ms/TwojaPogoda.pl