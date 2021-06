Odżyło zwierzę sprzed 24 tys. lat. "Marzenia pisarzy sci-fi"

- Niewielki wielokomórkowy organizm da się zamrozić i przechowywać przez tysiące lat, a następnie przywrócić do życia i spełnić marzenia pisarzy sci-fi - mówił o wnioskach z odkrycia Stas Malavin, badacz z Laboratorium Kriologii Gleby w Naukowym Centrum Biologicznym Pushchino. - Nasz raport jest najpoważniejszym dowodem na to, że zwierzęta wielokomórkowe mogą wytrzymać dziesiątki tysięcy lat w kryptobiozie, czyli w stanie prawie całkowitego zatrzymania metabolizmu - dodał, cytowany przez CNN.

Naukowiec zaznacza równocześnie, że zakonserwowanie w podobny sposób dużych organizmów, jest "wysoce nieprawdopodobne". -Oczywiście im bardziej złożony organizm, tym trudniej jest zachować go żywcem zamrożonym, a dla ssaków nie jest to obecnie możliwe. Jednak przejście z odradzania organizmu jednokomórkowego do odradzania organizmu z jelitami i mózgiem, chociaż mikroskopijnego, to duży krok naprzód - podkreślił.

24,000-year-old organisms found frozen in Siberia can still reproduce https://t.co/8ogmjnnAP5 — The Guardian (@guardian) June 7, 2021

Do ustalenia wieku małego bezkręgowca rosyjscy naukowcy wykorzystali datowanie radiowęglowe. Okazało się, że stworzenie pochodzi sprzed 24 tysięcy lat. Zwierzę ożyło po rozmrożeniu, a przy tym odnotowano, że jest w stanie się rozmnażać i bez przeszkód żerować. Malavin przekazał, że "wrotki mają niesamowitą zdolność do przetrwania w trudnych warunkach". Żyją one w środowisku wodnym, a w badaniach odkryto, że posiadają mechanizm, który zapewnia im ochronę komórek i narządów w skrajnie niskich temperaturach.

To nie pierwszy przypadek

To pierwszy przypadek ożywienia organizmu znalezionego w wiecznej zmarzlinie.

Podobny sukces odniesiono w przypadku mchu antarktycznego. Łodygi rośliny urosły z 1000-letniej próbki, przez około 400 lat przykrytej warstwą grubego lodu.

Żywy kwiat kampionowy wyrósł z kolei z zamarzniętej tkanki nasiennej, pochodzącej sprzed 32 tysięcy lat. Odżyły również nicienie znalezione na obszarze osad sprzed 30 tys. lat, położonych na północno-wschodniej Syberii.

