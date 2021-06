Nietypowy efekt pandemii. "366 mln ton plastiku"

"W zeszłym roku wyprodukowano o 1 mln ton plastiku mniej, w porównaniu z rokiem 2019, gdy wyprodukowano 367 mln ton tego surowca" - podaje Plastics Europe.

- To trzeci światowy spadek produkcji od czasu II wojny światowej, po tej, która nastąpiła w 1973 roku w związku z pierwszym kryzysem naftowym oraz tej z 2008 roku, po kryzysie finansowym - twierdzi Eric Quenet, dyrektor naczelny stowarzyszenia. W samej Europie, gdzie produkuje się 55 mln ton plastiku rocznie, spadek osiągnął 5,1 proc.

Największe spadki w zużyciu tego surowca zanotował przemysł samochodowy; w Europie o 18,1 proc. (900 tys. ton) - informuje organizacja. Branża ta jest trzecim największym konsumentem plastiku, po branży opakowań i budowlanej. Te dwie zużyły - odpowiednio - o 0,5 mln ton i 100 tys. ton plastiku mniej w porównaniu z rokiem 2019.

"Wzrost zużycia medycznego"

- Mówiliśmy dużo o wzroście zużycia surowca do "celów medycznych" w związku z pandemią i wzrostem jego zużycia w samej sferze medycznej, "choć plastik do tych celów stanowi zaledwie 1,5 do 2 proc. wolumenu zużycia ogólnego plastiku - tłumaczył dyrektor.

W zestawieniu światowym - choć globalnie wystąpił spadek - w Chinach produkcja plastiku w roku 2020 wzrosła o 1 proc. - zaznacza Plastics Europe. Państwo Środka odpowiada obecnie za trzecią część ogólnej produkcji plastiku, niemal podwajając jego produkcję w ciągu dekady (2010 r. - 64 mln ton; 2020 - 117 mln ton).

Dla porównania - 27 państw Unii Europejskiej razem z Wielką Brytanią, Norwegia i Szwajcarią odpowiadają za wytwarzanie 55 mln ton plastiku rocznie, co obecnie stanowi 15 proc. światowej produkcji.

Ameryka Północna odpowiadała w 2020 roku za 19 proc. produkcji surowca (70 mln ton), choć w zestawieniu 10-letnim produkcja się zwiększyła (53 mln ton); w 2010 r. stanowiło to 20 proc. produkcji światowej.

Dane za pierwszy kwartał 2021 roku wykazują tendencje wzrostową (8 proc.) w porównaniu z kwartałem poprzednim.

