Policjanci z Gorzowa Wlkp. przerwali nocne spotkanie kilkudziesięciu kierowców, którzy mieli zamiar ruszyć na ulice miasta, by popisywać się swoimi umiejętnościami – poinformował w piątek Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

- Policjanci zatrzymali sześć praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, wystawili kilkadziesiąt mandatów, a za zły stan techniczny zatrzymali siedem dowodów rejestracyjnych – powiedział Jaroszewicz.

ZOBACZ: Ponad 700 aut na parkingu. Policja udaremniła nielegalne wyścigi

Kilkudziesięciu kierowców żądnych mocnych wrażeń spotkało się w Gorzowie w czwartek (10 czerwca br.) wieczorem. Byli to nie tylko miejscowi fani motoryzacji, ale i osoby z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Wśród uczestników zlotu byli kierowcy stuningowanych aut i motocykliści.

WIDEO: Przyjechali na nielegalne wyścigi. Zaskoczyła ich policja

Dobrze przygotowana akcja

- Chcieli w nocy wyjechać na ulice miasta, by sprawdzać umiejętności i moc silników. Wyścigi czy drifty można jednak ćwiczyć wyłącznie na przygotowanych do tego torach. Dlatego policjanci nie dopuścili do nielegalnej rywalizacji, a na wszystkie przejawy łamania przepisów stanowczo reagowali - dodał policjant.

ZOBACZ: Nielegalny wyścig przed... kamerą radiowozu. "Panna i jej konkurent mocno się zdziwili"

Akcja stróżów prawa została dobrze przygotowana, gdyż dotarli oni wcześniej do informacji o szykującej się w Gorzowie imprezie. Do działań włączyli się policjanci drogówki, pododdziałów prewencji i służby kryminalne.

To kolejna w tym roku tego typu interwencja policjantów z pow. gorzowskiego. W kwietniu przerwali oni przygotowania do organizacji nielegalnych wyścigów ulicznych w Kostrzynie nad Odrą. Na tamten zlot zjechało około 200 kierowców.

rsr/PAP