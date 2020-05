To miał być nielegalny wyścig. Zginął 19-latek

Do wypadku, w którym zginął 19-latek, doszło w niedzielę wczesnym rankiem na ul. Strykowskiej w Łodzi. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem Audi A3 jadąc w kierunku Strykowa, po minięciu ulicy Łupkowej zaczął wyprzedzać jadącego w tym samym kierunku fiata pandę.

Z niewyjaśnionych przyczyn utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewą stronę, a następnie uderzył w przydrożne drzewo.

Sprawą zajmuje się prokuratura

Policjanci nie wykluczają, że ofiarą był uczestnik nielegalnego wyścigu. To, czy kierowca ścigał się z innym autem, ustala obecnie prokuratura.

19-latek może być kolejną nielegalnego ścigania się po łódzkich drogach. Na początku maja na ul. Ofiar terroryzmu 11 września zginął 28-letni pieszy potrącony przez ścigające się auto.

Jak zapewniają policjanci, cały czas podejmowane są różnego rodzaju działania, by powstrzymać amatorów niebezpiecznej jazdy.

Policjanci cały czas monitorują fora i portale społecznościowe, gdzie pojawiają się informacje o planowanych spotkaniach i wyścigach. Pojawiają się również w miejscach, w których z reguły spotykają się uczestnicy nielegalnych wyścigów. Prowadzą tam kontrolę aut po tuningu, zwracając uwagę na poziom hałasu, emisję spalin, obowiązkowe wyposażenie oraz ewentualne niezgodne z przepisami zmiany techniczne w pojazdach.

Jak poinformował Kamil Wnukowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi, w piątek policjanci ujawnili 96 wykroczeń, zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych i 16 praw jazdy.

Przy pomocy drona

Podkom. Wnukowski dodał, że w ostatnich policyjnych akcjach wykorzystano drona. Zarejestrowany materiał filmowy okazał się bardzo pomocny i zostanie wykorzystany m.in. przy sprawach, które swój finał będą miały w sądzie.

- Uliczne wyścigi są nielegalne, branie w nich udziału, świadome stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych może prowadzić do przestępstwa. Ale ci, którzy uwielbiają szybką jazdę i przypływ adrenaliny, nie zdają sobie sprawy, że mogą doprowadzić do nieszczęścia. Stawiają wszystko na jedną kartę, wciskając gaz do dechy i nie zważając na konsekwencje, jakie to za sobą niesie. Do czasu - przestrzegł asp. szt. Piotr Jabłoński, który nadzoruje łódzką policyjną grupę SPEED.

Policja apeluje do tych, którzy chcą spróbować swoich sił w kierowaniu pojazdem sportowym, aby robili to w wyznaczonych miejscach, tj. na torze wyścigowym, ewentualnie na wyłączonych z ruchu odcinkach dróg, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi lub terenu.

