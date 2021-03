Nielegalny wyścig przed... kamerą radiowozu. "Panna i jej konkurent mocno się zdziwili"

Wielkopolska policja zatrzymała uczestników nielegalnego wyścigu ulicznego, który rozpoczął się... przed kamerą radiowozu. Na zarejestrowanym przez funkcjonariuszy nagraniu widać, jak arbiter "startuje" dwa auta. Krótko potem radiowóz włączył sygnały i zatrzymał dwoje kierowców. Uczestnicy zlotu sądzili, że policjanci biorą udział w imprezie. Ustawiali nawet ich samochód do kolejnego startu.

Wykroczenie zostało zarejestrowane w sobotę 21 marca o godzinie 1:46 przy ul. Cmentarnej w Poznaniu podczas nielegalnego zlotu połączonego z wyścigami.

Myśleli, że policja też wystartuje

Na miejscu interwencji funkcjonariuszy z poznańskiej grupy SPEED było około dwudziestu osób i tyle samo samochodów.

- Uczestnicy zlotu nie rozpoznali nieoznakowanego radiowozu policji. Ustawiali nawet ich samochód do kolejnego startu. To dlatego udało się policjantom nagrać to zdarzenie i ukarać sprawców - powiedział polsatnews.pl rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Skontrolowani uczestnicy nagranego startu to 20-latkowie - kobieta i mężczyzna. Obydwoje kierowali samochodami marki BMW. Jedna z osób została ukarana mandatem wysokości 220 zł i otrzymała 6 punktów karnych. Podobna kara za "stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym" spotkała drugiego kierowcę.

"Panna i konkurent mocno się zdziwili"

"Panna za kierownicą i jej konkurent mocno się zdziwili" - napisał na Twitterze rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak w komentarzu do zdarzenia.

We wpisie policjant zamieścił nagranie zarejestrowanej przez nieoznakowany radiowóz sytuacji.

Panna za kierownicą i jej konkurent mocno się zdziwili. Sobota, noc, ul. Cmentarna, Poznań. #drogówkapoznań pic.twitter.com/CRWv6MxIbW — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) March 23, 2021

