Pierwsza taka operacja w Europie. Pacjent był w Bułgarii, lekarze w Lublinie

Dzięki zdobyczom techniki odległość praktycznie nie istnieje.

- Widzimy ten obraz, który przekazuje nam kolega będący tam, na sali operacyjnej - mówił dr hab. Marek Iłżecki, z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK1 w Lublinie. Zabieg odbył się w sali operacyjnej szpitala w Sofii. Pacjentem był 61-letni mężczyzna z tętniakiem aorty brzusznej o średnicy 5,5 cm, który w przeszłości wymagał już innych interwencji chirurgicznych.

ZOBACZ: Zakażona koronawirusem zatruła się paracetamolem. Pierwszy w Polsce podwójny przeszczep wątroby

Innowacyjność tej technologii obrazowania polega na tym, że lekarze znajdujący się np. kilka tysięcy kilometrów od siebie - ubrani w specjalne gogle - mogą zobaczyć na żywo operowany obszar w formie wyświetlanych hologramów.

- Będę miał hologram tętniaka aorty brzusznej stworzony z tomografii, która została uprzednio wykonana - tłumaczył kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK1 w Lublinie prof. Tomasz Zubilewicz.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jedni z pierwszych na świecie

- Śmiem twierdzić, że jesteśmy pierwszymi w Polsce i jednymi z pierwszych na świecie, którzy uczestniczą w międzynarodowej operacji na odległość dzięki zaawansowanym technikom wizualizacji z użyciem hologramu - mówił prof. Zubilewicz.

ZOBACZ: Dzięki wypadkowi na A4 Ukrainka dowiedziała się o poważnej chorobie. Operacja uratowała jej życie

61-latka z tętniakiem aorty brzusznej fizycznie na miejscu (w Sofii) operuje druga część zespołu - wysłani tam z Polski lekarze i informatycy. Zaprezentowana technologia może być wykorzystana w wielu dziedzinach - m.in. w neurochirurgii, chirurgii ogólnej oraz pulmonologii.

Mimo dzielących ich kilometrów...

- Po założeniu gogli widzimy przed sobą w powietrzu operowany obszar. Jest to cyfrowy wycinek fragmentu ciała ludzkiego. Wyświetlany obraz jest niezwykle precyzyjny. Widzimy tak naprawdę anatomię tętniaka w trójwymiarze u konkretnego pacjenta. Możemy ten obraz obracać, przybliżać, zobaczyć przekrój, aby oceniać wszelkie struktury i zagłębienia - wyjaśniał dr Iłżecki.

ZOBACZ: Mikroskop, igły i nici o średnicy mniejszej od włosa. Innowacyjny zabieg w Łodzi

Lubelscy lekarze podkreślili, że istotą takich zabiegów jest to, że lekarze mogą zdalnie, mimo dzielących ich kilometrów, nawigować lekarzy, którzy są w sali operacyjnej.

- Występujemy dzisiaj w roli konsultantów medycznych. Pomagamy przeprowadzić kolegów z Bułgarii przez najtrudniejsze momenty zabiegu i podpowiadamy im, na co powinni zwrócić uwagę przy wszczepianiu stengraftu - mówił prof. Zubilewicz.

Leczenie na odległość

Dla przykładu prof. Zubilewicz podał, że w Polsce jest około 600 chirurgów naczyniowych. Podobnie jest w innych krajach. Dlatego dążą do tego, aby leczyć pacjentów na odległość z wykorzystywaniem nowoczesnych technik.

- W ten sposób podczas trwających operacji możemy wspierać lekarzy znajdujących się w innych ośrodkach, możemy doradzać, konsultować, instruować - powiedział prof. Zubilewicz.

Za system trójwymiarowej wizualizacji wspierający lekarzy podczas zabiegów medycznych odpowiada krakowska firma MedApp, która stworzyła aplikację CarnaLife Holo. Prace nad system trwają od 2017 r. Urządzenie ma certyfikat wyrobu medycznego.

Ponad 100 operacji rocznie

Chirurdzy naczyniowi ze szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie od blisko 25 lat wykonują wewnątrznaczyniowe zabiegi leczenia tętniaków aorty brzusznej. Rocznie operują ok. 100-130 takich pacjentów.

ZOBACZ: Ukrainka w zaawansowanej ciąży z pękniętą aortą. Dwie jednoczesne operacje, lekarzy dwóch szpitali

Tętniak jest poszerzeniem aorty brzusznej. Normalna jej średnica wynosi od 2 do 2,5 cm. Jeśli osiąga 5 cm, to wtedy należy zlikwidować tętniaka, ponieważ grozi pęknięciem. Tętniaki dotyczą najczęściej osób powyżej 65 lat, sześciokrotnie częściej mężczyzn niż kobiet. Ważna jest wczesna interwencja chirurgiczna, ponieważ śmiertelność wynosi wtedy 1,5-2 proc. Jeśli tętniak pęknie, to śmiertelność wzrasta od 50 do 70 proc.

W kwietniu lubelscy lekarze po raz pierwszy sięgnęli po hologram tętniaka, by zoperować pacjenta w swoim szpitalu.

WIDEO - Kiedy uda się potwierdzić ślady życia na Wenus? "NASA przygotowuje parę misji" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/grz/Polsat News/PAP