Były złączone głowami. Przygotowania do operacji trwały ponad rok

To pierwsze takie rozdzielenie we Włoszech i "prawdopodobnie pierwsze na świecie" - wyjaśnili przedstawiciele znanego szpitala pediatrycznego, cytowani przez media. Przyznali, że istniało wysokie ryzyko krwotoku i niedokrwienia.

Dziewczynki pochodzące z Republiki Środkowoafrykańskiej miały też wspólną czaszkę i w dużej części układ krwionośny. Przygotowania do operacji trwały ponad rok. Rozdzielone zostały 5 czerwca.

Separate due gemelle siamesi unite per la testa. È il primo intervento di questo tipo in Italia e, probabilmente, l'unico al mondo per una delle più rare e complesse forme di fusione a livello cranico e cerebrale. Oggi stanno bene e possono crescere come le bimbe della loro età pic.twitter.com/1S3YwHkuq8