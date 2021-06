Koronawirus - Raport Dnia. Środa, 9 czerwca

W Raporcie Dnia podsumowujemy najnowsze informacje o pandemii koronawirusa z Polski i ze świata.

Więcej zakażeń i zgonów niż we wtorek

W Polsce wykryto 428 nowe przypadki koronawirusa;

Z powodu Covid-19 zmarło 27 osób, a w wyniku współistnienia zakażenia z innymi chorobami odnotowano 81 zgonów;

Ostatniej doby przeciw Covid-19 zaszczepiono 384 312 osób;

Zajętych jest 2742 z 14 573 łóżek covidowych;

388 pacjentów wymaga wsparcia respiratorów;

Jak dotąd wyzdrowiało 2 646 647 zakażonych.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 9 czerwca

Rząd rezygnuje z AstraZeneki?

Nie będzie już podawania pierwszej dawki szczepionki AstraZeneki. Będzie ona dostępna już tylko dla osób czekających na drugą dawkę" - podała wyborcza.pl;

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zdementował te informacje w rozmowie z portalem polsatnews.pl;

- To nadinterpretacja - ocenił. Zapewnił, że szczepienia - zarówno pierwszą jak i drugą dawką - będą w Polsce kontynuowane.

ZOBACZ: Rząd rezygnuje ze szczepionek AstryZeneki? Prezes RARS dementuje. "To nadinterpretacja"

Szczepienia w aptekach

Od środy, po spełnieniu określonych warunków, istnieje możliwość wykonywania szczepień przeciw COVID-19 w aptekach;

W Dzienniku Ustaw 8 czerwca opublikowano zmienione rozporządzenie ministra zdrowia;

Rozporządzenie zawiera m.in. wymogi jakie powinien spełniać lokal apteki. Zapisano w nim też, że wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

ZOBACZ: Od środy możliwe szczepienia w aptekach

PE za certyfikatami

Europarlamentarzyści podjęli w środę ostateczną decyzję ws. unijnego certyfikatu cyfrowego Covid;

Ma on ułatwić podróże wewnątrz UE w czasie pandemii i przyczynić się do ożywienia gospodarczego;

Większość głosujących była za jego zatwierdzeniem;

Bezpłatny certyfikat (EU Digital COVID Certificate) będzie w formie cyfrowej lub papierowej;

Traktowany będzie jako dowód, że jego posiadacz został zaszczepiony, wyzdrowiał po zakażeniu lub niedawno przeszedł test z wynikiem negatywnym.

ZOBACZ: Paszporty covidowe. Jest decyzja PE

Gowin: wychodzenie z pandemii szansą dla Polski

Wychodzenie z pandemii postrzegam jako szansę, którą polska gospodarka musi wykorzystać - powiedział na środowej konferencji prasowej wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin;

Polski przemysł jest w dobrym punkcie wyjścia do działań, które zbudują jego konkurencyjność - dodał.

Zaznaczył, że "szybko wróciliśmy do wartości produkcji z poprzednich lat".

ZOBACZ: Gowin: wychodzenie z pandemii szansą dla polskiej gospodarki

38 dzikich gatunków zwierząt na targu w Wuhan

Przez 2,5 przed wybuchem pandemii Covid-19 na targach w chińskim mieście Wuhan sprzedano ponad 47 tys. dzikich zwierząt;

Wśród nich były gatunki mogące potencjalnie przenosić koronawirusa – twierdzą badacze z Chin, Kanady i Wielkiej Brytanii;

Wyniki badań przedstawiono w "Scientific Research", pisma wydawanego przez Nature Research;

Zdaniem autorów badania na wuhańskich targach sprzedawano dzikie zwierzęta należące do 38 różnych gatunków, w tym 31 gatunków chronionych.

ZOBACZ: Badanie: ponad 47 tys. dzikich zwierząt sprzedanych w Wuhan

Zdjęcie Dnia: Ludzie w weneckich restauracjach szykują się do kolacji. Cztery kolejne włoskie regiony we Włoszech zamieniły się 7 czerwca w białe strefy o niskim ryzyku, co oznacza, że ​​większość ograniczeń dotyczących działalności komercyjnej została tam zniesiona. Abruzzo, Liguria, Umbria i Veneto dołączyły do ​​Friuli, Molise i Sardynii na liście najmniejszych obostrzeń. W całych Włoszech, gdzie obowiązuje strefa żółta, godzina policyjna z godziny 23:00 została przesunięta na 24.00.

PAP/EPA/ANDREA MEROLA

WIDEO - "Upijał się i mnie bił". Były mąż próbuje wprowadzić się do 74-latki z nową żoną Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ sgo/Polsatnews.pl