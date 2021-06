Rząd rezygnuje ze szczepionek AstryZeneki? Prezes RARS dementuje. "To nadinterpretacja"

"Z powodu nieprzewidywalności i nieregularności dostaw do Polski preparatu firmy AstraZeneca szczepienia pierwszą dawką wyżej wymienionym preparatem zostały wstrzymane. Obecnie wszystkie dostawy tego preparatu są przeznaczane na zabezpieczenie drugiej dawki" – czytamy w mailu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do redakcji "Wyborczej".

"Szczepienia będą kontynuowane"

- Informacja o wstrzymaniu szczepień szczepionką firmy AstraZeneca to nadinterpretacja (maila do redakcji - red.) - ocenił w rozmowie z portalem polsatnews.pl prezes RARS Michał Kuczmierowski. Jednocześnie przyznał, że występują problemy z regularnymi dostawami preparatu AstraZeneca do Polski, ale zapewnił, że szczepienia - zarówno pierwszą jak i drugą dawką - będą w Polsce kontynuowane.

- Nieregularność i nieprzewidywalność dostaw szczepionek przez firmę AstraZeneca skłoniła nas do tego, by czasowo z bieżących dostaw do Polski obsługiwać priorytetowo osoby, które czekają na podanie drugiej dawki. Zabezpieczamy się w ten sposób, ponieważ jednym z naszych priorytetów jest bezpieczeństwo osób zaszczepionych – zgodnie z wymogami producentów – dodał w rozmowie z PAP prezes RARS. Zadeklarował, że nie ma jednak problemu, aby osoby, które chciałyby się zaszczepić pierwszą dawką AstryZeneki, to zrobiły.

- W punktach szczepień są jeszcze pewne zapasy szczepionek tej firmy i każdy, kto będzie chciał, ma możliwość zapisania się na szczepienie AstrąZeneką – podkreślił Kuczmierowski.

W środę przed południem podano, że w Polsce wykonano 22 mln 737 tys. 88 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych – dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionkę od Johnson & Johnson – jest 8 mln 621 tys. 29 osób.

jo/polsatnews.pl/PAP