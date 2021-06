O tym, że Cieszyński wraca do rządu, Interia informowała w zeszły wtorek. Kilka dni później w "Tygodniku" Interii były minister zdrowia Łukasz Szumowski, z którym współpracował Cieszyński m.in. na początku pandemii koronawirusa, uznał, iż nowy sekretarz stanu ds. cyfryzacji "powinien mieć pomnik w każdej gminie".

- Udało mu się wprowadzić e-receptę. Jak wyglądałaby pandemia, gdybyśmy musieli przychodzić do lekarza po receptę? Ilu ludzi więcej zaraziłoby się w poczekalni w przychodni, ilu z nich umarłoby? - pytał eksminister w rozmowie z Piotrem Witwickim.

Jak napisano we wtorkowej informacji, od wtorku, 8 czerwca Janusz Cieszyński zastąpił na obu stanowiskach ministra Marka Zagórskiego, który złożył rezygnację.

Pełnomocnik odgrywa kluczową rolę w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

"Duże doświadczenie"

Jak przekazała kancelaria premiera, Cieszyński jest "menedżerem z dużym doświadczeniem w zakresie cyfryzacji". Nowy sekretarz stanu zapewnił, iż jego "celem numer jeden" jest dalszy rozwój e-usług, bo "tego dziś oczekują Polacy".

- Kolejny cel to kadry dla cyfrowej gospodarki. Z branżowych raportów wynika, że w Polsce brakuje kilkudziesięciu tysięcy informatyków. Jestem przekonany, że to zaniżone szacunki. Jeśli, jako państwo, chcemy się rozwijać, musimy mieć ludzi, którzy będą w stanie realizować te działania - dodał Cieszyński.

Nazwisko Cieszyńskiego pojawiło w kontekście zakupu respiratorów w kwietniu ubiegłego roku od firmy należącej - według mediów - do handlarza bronią.

Oświadczenie Kaczyńskiego

Wicepremier Jarosław Kaczyński, szef komitetu do spraw bezpieczeństwa, wydał oświadczenie, w którym poinformował, że decyzja o zakupie została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne, a te "nie wiedziały przeciwwskazań".

- To oświadczenie to potwierdzenie tego, co mówiliśmy razem z panem profesorem Łukaszem Szumowskim od początku tej sprawy. Warto wskazać, że informacje o konkretnych zakupach, które dokonywało ministerstwo, były dostępne na stronie internetowej. To nie jest tak, że ktoś coś w sposób sensacyjny ujawnił - mówił Cieszyński na antenie Polsat News pod koniec stycznia.



Oskarżenia pod swoim adresem nazywał elementem politycznej walki i zapewniła, że od samego początku tej sprawy resort zdrowia współpracował z CBA, które "pozytywnie zaopiniowało transakcję".

Zadania pełnomocnika

Do jego zadań, tj. realizowania polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa, należy m.in. koordynacja działań zespołów reagowania na cyberataki, czyli tzw. CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Zespoły te działają w trzech obszarach.

Zespół przy MON odpowiada za ataki na obszar wojskowy, przy ABW - za ataki na administrację rządową, a przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej(NASK) - za ataki na infrastrukturę cywilną, np. banki.

Wykorzystując dane z zespołów i przy współpracy z nimi, pełnomocnik ma za zadanie oceniać funkcjonowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i sprawować nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem, upowszechniać nowe rozwiązania, inicjować krajowe ćwiczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wydawać rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania na wniosek krajowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa CSIRT.

Współpraca z innymi państwami

Pełnomocnik odpowiada też za współpracę z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi, podejmowanie działań mających na celu wspieranie badań naukowych i rozwój technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Podejmuje również działania mające na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Funkcjonowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. rolę Pełnomocnika, reguluje ustawa, która weszła w życie w 2018 r. Obecnie trwają prace nad jej nowelizacją.

Zadania sekretarza stanu

Cieszyński objął również od wtorku funkcję sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy koordynowanie realizacji zadań w zakresie działu administracji rządowej - informatyzacja.

Jak wskazano w komunikacie, Cieszyński jako główne cele na tym stanowisku stawia dalszy rozwój e-usług, kształcenie kadr dla cyfrowej gospodarki, a także kontynuację działań w zakresie dostępu do szybkiego internetu.

Według KPRM, Janusz Cieszyński to menedżer z dużym doświadczeniem w zakresie cyfryzacji.

Kim jest Janusz Cieszyński?

W komunikacie wskazano, że w latach 2018-2020 był wiceministrem zdrowia odpowiedzialnym za informatyzację sektora zdrowia, w tym m.in. za nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W tym czasie wdrożono takie projekty jak m.in. Internetowe Konto Pacjenta, e-recepta czy e-skierowanie.

Od kwietnia tego roku pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Rady ds. Cyfryzacji, której członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem m.in. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Zastępca prezydenta

Od listopada 2020 roku do 7 czerwca 2021 r. był I zastępca prezydenta miasta Chełm, gdzie odpowiadał m.in. za pozyskanie środków na inwestycje oraz nadzorował przygotowanie planu transformacji miejskiej ciepłowni w związku z koniecznością realizacji celów klimatycznych UE.

Janusz Cieszyński pracował jako doradca premiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, a w latach 2016-17 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.

Prowadził firmę zajmującą się doradztwem biznesowym i prawnym dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

W latach 2009-2014 pracował w branży telekomunikacyjnej.

