W wywiadzie dla Tygodnika Interii były minister zdrowia mówił m.in. o byłym wiceministrze zdrowia Januszu Cieszyńskim, który ma dołączyć do rządu i zająć się cyfryzacją.

"Minister Cieszyński uratował wiele ludzkich żyć"

- Jeśli mamy mówić o systemie, to uważam, że minister Cieszyński powinien mieć postawione pomniki w każdej gminie, bo udało mu się wprowadzić e-receptę. Jak wyglądałaby pandemia, gdybyśmy musieli przychodzić do lekarza po receptę? Ilu ludzi więcej zaraziłoby się w poczekalni w przychodni, ilu z nich umarłoby? - powiedział Szumowski.

- Minister Cieszyński uratował wiele ludzkich żyć, bo nie trzeba było iść do przychodni i narażać się na zakażenie. Chciałbym tu podkreślić, że pretensje polityczne dotyczące dostawców sprzętu, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań, i o to, że bardziej ceniliśmy życie ludzi niż własny święty spokój, powinny być kierowane do szefa ministra Cieszyńskiego, czyli do mnie - dodał.

Obowiązkowe szczepienia? "Tak"

Były minister zdrowia zapytany przez Piotra Witwickiego o to, czy jest za obowiązkowymi szczepieniami, odparł: "Tak. W pewnych grupach powinno się to robić". - Zresztą mamy w Polsce obowiązkowe szczepienia, więc nie jest to żadne novum. Szczepimy dzieci na różne choroby i też zdarzają się powikłania. Tylko korzyść dla ludzi jest znacznie większa. Na pewno dla medyków szczepienie powinno być obowiązkowe. Stykamy się z bardzo chorymi ludźmi. Sam miałem pacjentów, którzy umierali, bo mieli wcześniej kontakt z chorymi na COVID-19 i niestety się od niech zarazili - dodał.

- Uważam, że szczepienie jest naszym moralnym obowiązkiem, bo chodzi o obronę słabych i chorych. Tym bardziej, że ostatnio ukazały się prace, które dokumentują, że szczepienie zapobiega transmisji wirusa. Stąd apel do wszystkich od celebrytów do Episkopatu, by wesprzeć akcję szczepień - powiedział były minister.



Szumowski zaapelował także do wszystkich "od celebrytów do Episkopatu, by wesprzeć akcję szczepień". Powiedział też, dlaczego zbulwersował go komunikat episkopatu.



