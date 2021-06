Pijany ojciec wywrócił wózek z dzieckiem na ulicy. "Miał prawie 3 promile"

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę, 05.06.2021 r., tuż po godzinie 19.00. Dyżurny oświęcimskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie od mieszkanki Oświęcimia dotyczące mężczyzny, który przechodząc przez przejście dla pieszych na ulicy Śniadeckiego w Oświęcimiu, wywrócił wózek spacerowy z kilkuletnim dzieckiem - poinformowała oświęcimska policja.

Na miejsce zdarzenia natychmiast pojechał jeden z patroli. Okazało się, że dwuletni chłopczyk w wyniku upadku nie doznał żadnych obrażeń ciała. Policjanci zauważyli, że opiekujący się dzieckiem ojciec znajduje się pod silnym wpływem alkoholu. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2,9 promila. Mężczyzna został zatrzymany, natomiast dwulatek trafił pod opiekę rodziny.

Sprawa trafi do sądu

Wobec 28-latka wszczęto postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia albo uszczerbku na zdrowiu małoletniego, którym się opiekował. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak poinformowała oświęcimska policja, materiały sprawy trafią do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym, który dokładnie sprawdzi sytuację rodzinną dziecka, co może się łączyć z ograniczeniem ojcu władzy rodzicielskiej. Ponadto odrębny wniosek zostanie przekazany do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu w związku z podejrzeniem, że czyn którego dopuścił się 28-latek, może świadczyć o jego uzależnieniu od alkoholu.

