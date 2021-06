Pijany przyjechał po paliwo z "granatem" w samochodzie. Interweniowali saperzy

Do zdarzenia doszło w środę rano na stacji benzynowej przy ulicy Wrocławskiej w Trzebnicy. Jak przekazał oficer prasowy policji w Trzebnicy podkomisarz Piotr Dwojak, jeden z klientów stacji zauważył, że tankujący obok kierowca może być pod wpływem alkoholu. Mężczyzna zatrzymał go i powiadomił policję.

- Patrol policji, który przyjechał na miejsce potwierdził, że mężczyzna kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości. W trakcie kontroli pojazdu funkcjonariusze znaleźli w schowku przedmioty przypominający granat oraz broń palną. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie – powiedział policjant.

Na miejsce wezwano patrol saperski, zabezpieczono teren i wytyczono objazdy. Policja ewakuowała też pracowników stacji. - Patrol saperski zabezpieczył przedmiot i teraz biegły ustali, czy był to faktycznie granat czy atrapa. Wypowie się też co do zabezpieczonej broni i tego czy mężczyzna mógł ją przewozić – dodał Dwojak.

Akcja saperów została już zakończona. Ruch na drodze został przywrócony, a stacja funkcjonuje normalnie.

pgo/PAP