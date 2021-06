Wybory w październiku byłyby dla opozycji korzystne, więc Jarosław Kaczyński raczej nie zaryzykuje październikowego terminu. To strachy na lachy - mówi gość Marcina Fijołka we wtorkowym "Graffiti", poseł Tomasz Siemoniak, jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej.

- Jeśli po Warszawie krąży plotka o wyborach 10 października, to znaczy, że problemy w Zjednoczonej Prawicy są większe, niż się wydaje. Przecież to tradycyjna broń do dyscyplinowania posłów, zwłaszcza tych z tylnych rzędów. Przed sejmem ważne głosowania - nad RPO i odwołaniem Terleckiego; PiS puszcza sygnały, że mogą być wybory i Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro mogą czuć się zagrożeni, gdyż nie będą gotowi na nowe wybory - powiedział Siemoniak.

Dodał, że dla opozycji wybory byłyby korzystne. - Zsumowane notowania w sondażach są nie najgorsze. Mamy wybory w Rzeszowie, gdzie wspólny kandydat opozycji pokazuje, że mogliśmy się dogadać i rokuje na wygraną w pierwszej lub drugiej turze. Podobnie byłoby z takimi wyborami i myślę, że Jarosław Kaczyński nie zaryzykuje - powiedział.

Były wicepremier przypomniał, że perspektywę wyborów na jesieni nie należy się spodziewać także dlatego, że przeprowadzenie przez sejm stosownych procedur, które mogłyby prowadzić do ich rozpisania, to sprawa, która wymaga poparcia i czasu. - Korzyści Jarosław Kaczyński w prawdziwym akcie wyborczym by nie miał - podsumował.

Zbliża się głosowanie na Rzecznika Praw Obywatelskich

Wybory parlamentarne mogą być odległą perspektywą, ale zbliża się głosowanie w sprawie kandydatury Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wynik tego głosowania może zależeć od tego, jak zagłosuje Konfederacja. Tu Tomasz Siemoniak przypomniał, że "grupa Konfederacji składa się z osób bardzo samodzielnych i nie wiadomo, jak oni będa głosowali". - Wielu z nich jest gotowych poprzeć prof. Wiącka - dodał.

Tomasz Siemoniak podkreślił też, że liczy na głosy partii Jarosława Gowina, który podpisał się pod kandydaturą prof. Wiącka. W poniedziałkowym "Graffiti" Gowin zapowiedział, że zdania nie zmieni "ani pod groźbą, ani pod prośbą". - To bardzo ważna deklaracja, pytanie tylko, ilu posłów zagłosuje razem z Gowinem - powiedział Siemoniak. - Sam fakt, że wicepremier rządu głosuje inaczej niż cała reszta rządu, jest bardzo znaczącym faktem politycznym. Może Jarosław Kaczyński nie przywiązuje tak dużej wagi do RPO, który może być aktywny, ale realnej władzy nie ma? W każdym razie ważnym sygnałem byłby początek rozpadu koalicji rządowej - powiedział.

- Głosowanie nad RPO staje się ważne, bo po pierwsze kandydatura jest bardzo dobra i pasuje do tej funkcji. Ale też, jeśli Jarosław Gowin zagłosuje razem z opozycją, nic już nie będzie takie samo. Może ta kandydatura nie przejdzie, bo Jarosław Kaczyński uzbiera takie głosy. Jeśli Porozumienie, czynnik racjonalizujący Zjednoczoną Prawicę, odejdzie, to będzie istotna zmiana w polskiej polityce - ocenił.

Czy Jarosław Gowin opuści koalicję

- Każdy taki kryzys powoduje, że więzi w Zjednoczonej Prawicy są coraz słabsze - dodał Siemoniak. Przypomniał także, że nie ma zgody na prawicy jeśli chodzi o popracie kandydatów w wyborach w Rzeszowie oraz w kwestii Terleckiego. - Dlaczego Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin są mu przeciwni? Bo on ich wielokrotnie obraził.

Dlaczego w takim razie KO nie mówiła jednym głosem z resztą opozycji złożyć wspólnego wniosku o odwołanie marszałka? Tomasz Siemoniak wytłumaczył, że chodziło o "sprawy kancelaryjne" i opóźnienie nie jest wywołane brakiem zgody z partnerami KO z opozycji.

- Sytuację mamy bardzo niepewną, jest sprawa pandemii, Funduszu Odbudowy, musimy ułożyć sobie od nowa relacje ze Stanami Zjednoczonymi - tak Siemoniak podsumował pojawiające się zapowiedzi unijnej dyskusji na temat likwidacji mechanizmu veta, które zaproponował niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas.

Tomasz Siemoniak odniósł się także do powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. - Uważam, że w tym wywiadzie w ubiegłym tygodniu zdefiniował swoją rolę. On chce zintegrowac opozycję, ale na pewno nie być liderem. Nie sądzę, żeby chodziło tu o jakieś zamachy stanu. On jest w stanie zintegrować tę opozycję - powiedział.

Opozycja chce odwołania Terleckiego

Po słowach Ryszarda Terleckiego, który "wysłał" białoruską opozycję, by szukała wsparcia w Moskwie, pojawiły się dwa wnioski o odwołanie go z funkcji marszałka sejmu.

ZOBACZ: Premier: Terlecki doskonale wie, czym jest walka o wolność

- Lewica i Polska 2050 składają wspólny wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS) - poinformowali posłowie obu klubów Krzysztof Śmiszek i Tomasz Zimoch. Posłowie ocenili, że ostatnie wypowiedzi Terleckiego są "skandaliczne i szkodliwe dla polskiej racji stanu". Złożenie wniosku o odwołanie Ryszarda Terleckiego zapowiedział także Klub Koalicji Obywatelskiej.





- Wypowiedzi pana marszałka Terleckiego sformułowane w przestrzeni publicznej w ostatnich dniach naruszają polską rację stanu, są sprzeczne z tradycją polskiej polityki zagranicznej - misją, która od 30 lat realizowały wszystkie kolejne rządy: wspierania opozycji demokratycznej na Białorusi, za naszą wschodnią granicą, u naszych wschodnich partnerów - mówił polityk.

