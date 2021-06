"Bruksela to lukratywny świat. Musiałby za 6 tys. zł być posłem". Cymański o powrocie Tuska

- Nie przyjedzie, by zaryzykować przegraną - tak Tadeusz Cymański skomentował medialne doniesienia o możliwym powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. - Bruksela to lukratywny świat. Gdyby Tusk wystartował w wyborach parlamentarnych, wygrałby i musiałby za sześć tysięcy być posłem - zaznaczył.

Początek czerwca przyniósł w polskiej polityce informacje, że Donald Tusk "zrobi wszystko", by partia, którą współtworzył i prowadził – Platforma Obywatelska - "nie przeszła do historii".

"Tusk jest potrzebny"

- Nie ma co czekać na jednego rycerza na białym koniu. Wszystkie ręce na pokład - skomentowała Monika Rosa z KO, zachęcając polityków tej partii do aktywnej walki o głosy wyborców.

ZOBACZ: "Wyjątkowym cynizmem było oddanie śledztwa smoleńskiego w ręce Rosjan". Dworczyk o słowach Tuska

W dalszej części rozmowy przyznała, że w polityce jest już młode pokolenie, którego "nie interesują problemy 1989 roku". - Donald Tusk to bardzo ważna postać, także z sentymentu, ale tu nie ma już do czego wracać. Jest wiele nowych wyzwań - przypomniała posłanka KO.

Rosa uważa, że "taka osoba jak Donald Tusk jak najbardziej jest potrzebna", ale bieżąca praca w polityce to praca partyjna.

- Nie znam osobiście Donalda Tuska i nie rozmawiamy o jego powrocie - powiedział Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. - Cała sprawa związana z powrotem Tuska, to problem w trójkącie z Borysem Budką i Rafałem Trzaskowskim. Ja patrzę na Donalda Tuska pozytywnie, uważam, że dużo dobrego zrobił. Ale jego próby powrotu widzę jak serial "Moda na Sukces" – dodał Czarzasty.

Lewica "libków" się nie boi

Lider Lewicy przypomniał wcześniejsze powroty Tuska, np. wizytę w prokuraturze. (W sierpniu 2017 roku Tusk był witany był przez wiele osób, kiedy przyjechał w celu złożenia zeznań ws. katastrofy smoleńskiej - red.). Na pytanie Bogdana Rymanowskiego podkreślił jednak, że Tusk nie będzie liderem całej opozycji.

WIDEO: Donald Tusk nie wróci do Polski z obawy przed porażką? "Śniadanie Rymanowskiego"

- Lewica pokazuje twardo, wiedząc o tym, że dostanie od "libków" po tyłku, że nie będzie chodziła na pasku nikogo. Lewica ma swoje władze i trzeci klub w Sejmie - dodał. - Ja jestem, tak jak niektórzy politycy opozycyjni na Białorusi, politykiem totalnie niezależnym. Nikt nie będzie mi kazał, co mam robić, bez względu na to, jak ładnie się będzie nazywał i skąd nie przyjedzie - powiedział.

ZOBACZ: Węgrzy oburzeni wypowiedziami Tuska na temat Polski i Węgier

Krzysztof Bosak uznał, że w sprawie Tuska "nie ma o czym rozmawiać". Jego zdaniem to reżyserowany spektakl, a sam Tusk "nie ma ochoty" wracać i brać się do pracy. – Już niedługo będzie dekada, jak Tusk wybrał europejskie salony i nie ma ochoty zakasać rękawów i brać się do pracy. Gdyby miał, to po prostu przyjechałby tutaj i spotykał się z Polakami.

Tusk jak "Moda na Sukces"

Bosak, Czarzasty i Zgorzelski zgodzili się, że gdyby Tusk chciał wrócić do polityki, mógłby wystartować w ostatnich wyborach prezydenckich. - Jeżeli to będzie kolejne podejście, które zostanie wysycone, bo nie będzie przestrzeni, to faktycznie będzie to serial - zgodził się też Piotr Zgorzelski. - Ale w wymiarze strategicznym Donald Tusk musi sobie odpowiedzieć na dwa pytania - dodał.

Pierwsze pytanie, jak wyjaśnił Zgorzelski, takie, czy jest on w stanie zahamować postępujący "kanibalizm" PO przez partię Szymona Hołowni. - To to samo, co Platforma robiła w poprzedniej kadencji wobec Nowoczesnej. Ten proces jest już daleko posunięty i Tusk na to pytanie musi sobie sam odpowiedzieć - powiedział.

Drugie pytanie: - Jeżeli mu się to uda, to czy przywróci Platformie należne jej ze względu na liczbę mandatów w Sejmie, miejsce największej partii opozycyjnej, która weźmie na siebie największy ciężar walki z PiS-em - wyjaśnił. Na to pytanie, jego zdaniem, również Tusk może odpowiedzieć sobie sam.

Wisienka na torcie

- Jeśli Tusk wejdzie do gry, to wtedy realny staje się scenariusz tzw. wisienki na torcie, bo tak naprawdę Tuskowi brakuje tylko tyle, żeby zostać prezydentem Polski. Jeśli pozytywnie odpowie na te pytania i je zrealizuje, szansa na bycie prezydentem Polski jest otwarta - dodał Zgorzelski.

Okazało się, że Tadeusz Cymański pod pewnymi warunkami kibicuje powrotowi Tuska do polskiej polityki.

- Odwagę się poznaje, kiedy jest ryzyko. Dobrze powiedział marszałek Czarzasty. Kiedy ulice były pełne i "demokracja ginęła", czy z Brukseli przyszli na front? Dlaczego nie? Bo Bruksela to lukratywny świat. Gdyby Tusk wystartował w wyborach parlamentarnych, wygrałby i musiałby za sześć tysięcy być posłem. Ale, jakkolwiek by to dziwnie zabrzmiało, w naszym interesie jest silna, merytoryczna opozycja - wskazał.

"Tusk? Niech porozmawia z Angelą Merkel o Nord Stream 2"

Zgodził się z nim Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta. - My w Pałacu Prezydenckim żałujemy, że Donald Tusk nie wystartował w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. A dlaczego? Bo dostałby łomot. Bał się, że przegra - uważa Rzepecki.

- Zgadzam się, na ryzyko przegranej nie przyjdzie - dodał Tadeusz Cymański.

- Donald Tusk od 2014 roku jest w Brukseli i co zrobił dla Polski? Nic nie zrobił – kontynuował Rzepecki. – Życzyłbym sobie, żeby jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej porozmawiał z Angelą Merkel o zatrzymaniu gazociągu Nord Stream 2. Może chociaż to uda mu się załatwić, bo ten problem jest bardzo szkodliwy dla bezpieczeństwa energetycznego Polski - skomentował.

- To jest problem polityków młodych, którzy wiele osiągnęli i po dwóch kadencjach muszą się odnaleźć - podsumował Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem Aleksander Kwaśniewski po prezydenturze "odnalazł się" jako wykładowca i ekspert, a "Kazimierz Marcinkiewicz zupełnie się pogubił. Teraz Donald Tusk musi znaleźć swoją drogę.

pdb/ml//Polsat News, Polsatnews.pl