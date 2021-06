Nowe święto na Białorusi. W rocznicę agresji ZSRR na Polskę

Według oświadczenia białoruskiej kancelarii prezydenta, nowe święto ma podkreślić "ciągłość pokoleń, niezłomność i samowystarczalność narodu i państwowości białoruskiej".

Zdaniem Białorusi, dzięki inwazji na Polskę przywrócona została jedność kraju, który wcześniej został podzielony między Rosję i Polskę na mocy traktatu pokojowego w Rydze w 1921 roku.

Dekret o wprowadzeniu nowego święta Dnia Jedności Narodowej podpisał Alaksandr Łukaszenka. Będzie on obchodzony 17 września, który jest oficjalnie uważany za dzień "zjednoczenia Białorusi Zachodniej z białoruską SRR, będącą częścią ZSRR".

Rocznica sowieckiej agresji

17 września 1939 r. wschodnie ziemie II RP zostały zaatakowane przez ZSRR, a następnie włączone do sowieckiej Białorusi. Na Białorusi do dzisiaj oficjalna historiografia określa te wydarzenia jako przyłączenie ziem zachodniej Białorusi do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (ZSRR).

Związek Radziecki zaatakował wschodnie tereny Polski 17 września 1939 r. na mocy ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow z Niemcami, które uderzyły na Polskę od zachodu siedemnaście dni wcześniej. Historiografia radziecka przekonywała, że 17 września Armia Czerwona rozpoczęła "wyzwalanie terenów wschodniej Białorusi i Ukrainy".

W czerwcu 1941 r. Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Ta część II wojny światowej (1941-1945), w której walczyły ze sobą te dwa kraje, jest nazywana w Rosji, na Białorusi i większości krajów byłego ZSRR Wielką Wojną Ojczyźnianą. Od tego momentu Związek Radziecki opowiedział się po stronie aliantów, tym samym znalazł się w jednym obozie z Polską, którą w 1939 roku zaatakował. Alianci wymogli na emigracyjnym polskim rządzie akceptację dla wstąpienia radzieckiej Rosji do sojuszu.

