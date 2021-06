Kontrowersyjny wykład na Yale. "Śniłam o strzelaniu w głowę każdemu białemu"

Dr psychiatrii Aruna Khilanani, która jest etniczną hinduską, wygłosiła na Uniwersytecie Yale w New Haven wykład pt. "Psychopatyczny problem białego umysłu”. Jak podaje m.in. dziennik "The New York Times" mówiła, że śniła o "wypróżnieniu magazynku rewolweru w głowę każdej białej osoby", która stanęła jej na drodze.