Koronawirus - Raport Dnia. Poniedziałek, 7 czerwca

Niecałe 200 nowych zakażeń i 8 zgonów - to poniedziałkowy bilans epidemii w Polsce. Według badań osoby z COVID-19 gorzej przechodzą udar mózgu. Ruszyły szczepienia młodzieży w wieku od 12 do 15 lat, a abp Gądecki zaapelował do premiera Morawieckiego w sprawie obostrzeń.