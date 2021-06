Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (27), śląskiego (26), wielkopolskiego (23), małopolskiego (21), kujawsko-pomorskiego (11), opolskiego (11), dolnośląskiego (10), lubelskiego (10), podlaskiego (9), zachodniopomorskiego (9), pomorskiego (7), lubuskiego (6), podkarpackiego (6), łódzkiego (5), świętokrzyskiego (4), warmińsko-mazurskiego (3). 6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 6 osób.

pomorskiego (7), lubuskiego (6), podkarpackiego (6), łódzkiego (5), świętokrzyskiego (4), warmińsko-mazurskiego (3). 6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 7, 2021

Ostatniej doby wykonano 96 345 szczepień przeciw COVID-19 oraz 32 135 testów na obecność koronawirusa.

Ponad 3 tys. chorych w szpitalu

W szpitalach przebywa 3 183 chorych z COVID-19, a 463 z nich jest podłączonych do respiratorów. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 15 462 łóżek i 1 659 respiratorów.

Na kwarantannie przebywają 58 527 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 645 877 zakażonych.

Milion certyfikatów Covid

W ciągu tygodnia z Internetowego Konta Pacjenta pobrano ponad 1 mln Unijnych Certyfikatów Covid - poinformowało w poniedziałek rano na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Certyfikat jest dowodem na to, że dana osoba przebyła chorobę COVID-19, ma negatywny wynik testu COVID-19 lub została zaszczepiona przeciwko COVID-19.

ZOBACZ: Certyfikaty szczepionkowe zatwierdzone przez Komisję Wolności Obywatelskich PE

Certyfikat można otrzymać przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Po 25 czerwca będzie on także dostępny w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel. Można go otrzymać również w podmiotach leczniczych (aplikacja gabinetowa - gabinet.gov.pl), punktach szczepień oraz od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Prezentacja certyfikatu będzie możliwa w wersji papierowej i elektronicznej. Niezależnie od postaci, certyfikaty będą równorzędne i będą zawierały ten sam kod QR i ten sam zestaw danych.

Ma pomagać w podróży

Unijny Certyfikat Covid ma niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania się. Nie będzie on jednak warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży, ani nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał.

Każdy chętny zaszczepiony do końca sierpnia?

- Pod względem technicznym jesteśmy gotowi, aby do końca sierpnia każdy chętny był zaszczepiony przeciwko COVID-19; każda osoba, która się zaszczepi, to jest większa ochrona dla całej populacji - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

- Ten czas, który mamy w tej chwili - okres letni - jeśli chodzi o koronawirusa - jest łatwiejszy. Ale nie możemy zapominać, że jesienią ten okres będzie trudniejszy. W związku z tym kluczowe jest to, jak licznie się zaszczepimy - mówił w "Radiu Gdańsk" rzecznik rządu.

ZOBACZ: Włochy. Eksperci apelują: należy unikać picia alkoholu przed szczepieniem i po nim

Dodał, że program szczepień przeciwko COVID-19 "bardzo mocno przyspieszył". - W związku z tym dostęp do szczepionek jest już właściwie powszechny. Największym zadaniem w tej chwili jest właśnie skorzystanie z tego programu. A w czasie wakacyjnym pamiętajmy nie tylko o wypoczynku, ale również o tym, żeby się zabezpieczyć jeszcze przed jesienią - zaznaczył.

- Jeżeli odporność populacyjna będzie wysoka i będzie wiele osób zaszczepionych, to ryzyko czwartej fali jest dużo mniejsze. Ale faktycznie te obawy co do jesieni w każdym z nas funkcjonują - przyznał.

WIDEO - Wysiedlono mieszkańców, zburzono kamienice. Miała powstać galeria, ale plac pozostaje pusty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/Polsat News, Polsatnews.pl