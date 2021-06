- Oskarżony został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa - znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad psem. Sąd wymierzył mu karę siedmiu miesięcy pozbawienia wolności. Orzekł także środek karny w postaci zakazu posiadania zwierząt na okres pięciu lat – powiedział Tomasz Durlej, rzecznik Sądu Rejonowego w Kielcach.

ZOBACZ: Warszawa. Łowili ślimaki w rezerwacie przyrody. Zatrzymano trzech Wietnamczyków

50-letni kielczanin musi także zapłacić nawiązkę na cel społeczny w wysokości 10 tys. zł. Sąd obciążył go także kosztami postępowania w wysokości ok. 1200 zł.

Wódka za pozbycie się psa

Zawiadomienie w tej sprawie złożyło do prokuratury stowarzyszenie zajmujące się opieką nad zwierzętami. Z ustaleń śledczych wynikało, że skatowany pies należał do teściowej 50-latka. Mężczyzna w prokuraturze twierdził, że to ona kazała mu "zrobić porządek z psem". Miał za to dostać butelkę wódki.

ZOBACZ: Chemikalia na granicy z Ukrainą

W wyniku obrażeń pies oślepł

Mężczyzna zadał czworonogowi szereg ciosów, w wyniku czego zwierzę doznało licznych obrażeń m.in. złamania kręgu szyjnego, złamania kości czaszki oraz zmian pourazowych obu półkul mózgowych, co skutkowało trwałymi uszkodzeniami neurologicznymi, w tym ślepotą.

Psa udało się uratować dzięki interwencji pracowników schroniska dla zwierząt w Dyminach, którzy o sprawie dowiedzieli się po anonimowym zgłoszeniu.

Wyrok nie jest prawomocny.

WIDEO - Warszawa - Łódź w 45 minut. Premier: stawiamy na kolej przyszłości Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP