23-letnia Kelsey Salmon ze stanu Georgia udała się do kosmetyczki na domowy zabieg doczepiania rzęs. W czasie jego trwania pies należący do kobiety rzucił się na Kelsey.

Chihuahua ugryzła 23-latkę w twarz odrywając jej prawą powiekę. Kobieta natychmiast trafiła do szpitala.

Reason #658 why chihuahua’s are the worst dogs pic.twitter.com/aIs9rBTNcE