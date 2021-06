Burza piaskowa w Rosji. Chmura piasku zasłoniła słońce, spadła temperatura

Burza piaskowa przeszła nad rosyjskim Astrachaniem w piątek 4 czerwca 2021 roku. Choć zdaniem meteorologów takie zjawiska nie są niczym nadzwyczajnym, to wyglądają widowiskowo.

"Nic niezwykłego"

- To imponujący widok, ale może być bardzo niebezpieczny - przypominał meteorolog Michaił Leus z miejskiego centrum pogodowego "Phobos". Dodał, że takie burze nie są "niczym niezwykłym w regionie". Zjawiska te są bardziej typowe dla państw Bliskiego Wschodu, gdzie przeważa pustynny krajobraz.

Астрахань опять накрыла пылевая буря, вторая за две недели. pic.twitter.com/sClvDoAQAy — Газета.Ru (@GazetaRu) June 2, 2021

Powód burz jest ten sam. - Przyczyną tych burz piaskowych w tym przypadku są ruchy zimnych frontów atmosferycznych - dodał Leus.

- Masy zimnego powietrza przetaczają się z ciepłym powietrzem w strefie przedczołowej, wznoszą się potężne prądy powietrza i ten zimny front atmosferyczny poruszający się z dużą prędkością, bo około 50-70 km/h, jak to było w tym ostatnim przypadku, unosi masę tego pyłu przed sobą - wyjaśniał meteorolog.

"To było bardzo niespodziewane"

- To było bardzo niespodziewane, wszystko nagle pociemniało, zaczęła się burza, łamały się drzewa, z dachów zaczęły spadać dachówki, więc nikt nie był na to gotowy, dla nas to było bardzo nagłe - opowiadał Maksim Eliseev, mieszkaniec Astrachania.

- Oprócz zanieczyszczenia powietrza kurzem i piaskiem, burzom towarzyszą silne podmuchy wiatru oraz znaczne pogorszenie widoczności - mówił Leus.

To już druga taka burza w Astrachaniu w ostatnim czasie. Ostatnia dotknęła miasto 19 maja. Burze, choć występują w tej części Rosji, nie są zjawiskiem tak częstym.

