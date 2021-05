Indie. Koronawirus i Cyklon Tauktae sieje spustoszenie. "Najpotężniejsza burza od dwóch dekad"

Indie są obecnie najbardziej dotkniętym pandemią COVID-19 państwem świata. Notuje się tam prawie połowę wszystkich nowych infekcji i jedną trzecią spowodowanych pandemią zgonów. W ostatnią dobę w państwie wykryto 263 533 nowe infekcje SARS-CoV-2, a zmarło aż 4329 zakażonych, jest to "najwięcej od początku epidemii w tym kraju" - podało ministerstwo zdrowia w Delhi.

Jakby tragedii było mało, do zachodniego wybrzeża Indii dotarł cyklon Tauktae, który z prędkością 165 km/h pustoszy kraj. W poniedziałek późnym wieczorem indyjski departament meteorologiczny ogłosił, że w Gudźaracie pojawiła się "niezwykle silna burza o charakterze cyklonu". Ma ona trwać kilka godzin. W porywach wiatr dochodził do 185 km na godzinę, a na wybrzeżu pojawiły się fale o wysokości do 4 m.

Policja przybrzeżna stoi na straży wybrzeża Veraval w stanie Gujarat

