Akt oskarżenia dla "Kruszwila". Uderzył 66-latka pięścią w twarz. Mężczyzna zmarł

"Do Sądu w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko popularnemu wśród dzieci patoyoutuberowi związanym z kanałem Lord Kruszwil" - poinformował w poniedziałek Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Youtuber miał uderzyć starszego mężczyznę pięścią w twarz. Według rodziny mogło się to przyczynić do śmierci 66-latka kilka miesięcy później.