- Słowa skierowałem do naszych Sejmowych oponentów. Oczywistą oczywistością, było, że to mocne słowa, ale w zestawieniu z tym, co często zdarza słyszeć się nam pod naszym adresem ze strony tzw. totalnej opozycji, można to porównać do szczebiotu niewinnej pensjonarki - powiedział Joachim Brudziński w odpowiedzi na pytanie miał na myśli mówiąc niedawno słowa o "hołocie". - To mocne słowa, ale nie były kierowane do opinii publicznej, ale do naszych oponentów - dodał.

