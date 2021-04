"Wyjątkowym cynizmem było oddanie śledztwa smoleńskiego w ręce Rosjan". Dworczyk o słowach Tuska

Wyjątkowym cynizmem było przekazanie i oddanie śledztwa ws. katastrofy w Smoleńsku w ręce Rosjan - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk w "Gościu Wydarzeń", odnosząc się m.in. do słów b. premiera Donalda Tuska, że PiS organizuje "akcję narodowego szczucia".

W filmie Ewy Stankiewicz "Stan zagrożenia" na temat katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010, wyemitowanym w niedzielę w TVP, zaprezentowano po raz pierwszy publicznie fotografie z moskiewskiego prosektorium, w którym złożono ciała ofiar. Widać na nich ówczesną minister zdrowia - w rządzie Donalda Tuska - Ewę Kopacz. Stoi ona w fartuchu z zielonej flizeliny, między dwoma mężczyznami. Obaj się uśmiechają. Po lewej stronie zdjęcia na wózku leży worek - wyglądający jak ten, w którym transportuje się ludzkie zwłoki.

Na kolejnej fotografii pokazanej w filmie "Stan zagrożenia" widzowie mogli zobaczyć już samą minister zdrowia, która trzyma filiżankę i rozmawia gestykulując, z uśmiechniętym mężczyzną w marynarce. Kopacz ma na sobie ten sam zielony fartuch i medyczne rękawiczki. Zdjęcia opublikowane przez Stankiewicz trafiły do internetu spotkały się z m.in. krytyką polityków PiS.

W obronie byłej premier i b. minister zdrowia stanęło w poniedziałek wielu polityków Koalicji Obywatelskiej. Słowa wsparcia zamieścił też na Twitterze szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. "Kiedy Ewa Kopacz pomagała rodzinom ofiar w najtrudniejszych sytuacjach, PiS z bezpiecznego ukrycia organizował akcję narodowego szczucia. I tak jest do dziś" - napisał były premier.

Lider PO Borys Budka podkreślił z kolei, że Ewa Kopacz jest niezwykle pracowita, sumienna i wyjątkowo uczciwa. "Dziś atakują ją cynicy i tchórze, którzy od 11 lat zbijają polityczny kapitał na tragicznej śmierci 96 osób i kłamstwie o rzekomym zamachu smoleńskim" - dodał szef Platformy.

Dworczyk, odnosząc się do sprawy w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News zauważył, że wiele osób zdziwionych jest zdjęciami wykonywanymi w moskiewskim prosektorium w obliczu takiej tragedii, jaką była katastrofa prezydenckiego samolotu. "Myślę, że każdy sam opinię w tej sprawie wystawi" - dodał.

"Jeżeli chodzi o wypowiedź premiera Tuska, to wyjątkowym cynizmem było przekazanie i oddanie śledztwa w ręce Rosjan. Myślę, że politycy i osoby odpowiedzialne za stan rzeczy, który miał wtedy miejsce, za który do dzisiaj ponosimy konsekwencje, nie powinny się wypowiadać w tej kwestii. Były premier Donald Tusk do tych osób należy" - powiedział szef KPRM.

