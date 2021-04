Węgrzy oburzeni wypowiedziami Tuska na temat Polski i Węgier 16.04.2021, 10:30 Polska

Zdj. archiwalne Polsat News

"Za swoją świetną pensję oczerni każdego, będzie gorliwie asystować w każdym imperialnym draństwie i kłamać tak, jak mu przykażą, czy to z Brukseli, czy to z Berlina, czy to z Waszyngtonu" – napisał Bayer.