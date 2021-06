Po serii włamań do sklepów zatrzymano 30-letniego mieszkańca powiatu łowickiego. Mężczyzna włamywał się także do domów w budowie. Postawiono mu 10 zarzutów - poinformowała w piątek kom. Magdalena Studniarek ze skierniewickiej policji.

Komenda Powiatowa Policji w Skierniewicach (woj. łódzkie) potwierdza zatrzymanie mężczyzny, który kilkukrotnie włamał się tej wiosny do sklepów i domów w budowie. Mężczyzna ukradł także damską torebkę.

- W drugiej połowie maja 2021 roku na terenie powiatu skierniewickiego doszło do serii włamań do sklepów. Sprawca włamywał się głównie do wiejskich sklepów skąd kradł pieniądze, alkohol i wyroby tytoniowe. Okradał także domy w budowie - relacjonowała kom. Studniarek.

- Zatrzymano 30-letniego mężczyznę, który mieszka w powiecie łowickim - poinformowała rzeczniczka skierniewickiej policji. Włamywaczowi w kilku kradzieżach pomagała 21-letnia mieszkanka powiatu skierniewickiego.

Mężczyzna usłyszał 10 zarzutów. Sprawcom grozi do 10 lat więzienia. Wobec mężczyzny - jak podała kom. Studniarek - Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach zastosowała dozór policji. Podejrzani nie byli wcześniej notowani.

"Włamywacze wchodzili nawet, gdy w środku byli mieszkańcy"

W maju sprawą seryjnych włamań w okolicach Warszawy zajmowali się dziennikarze "Raportu".

Mieszkańcy podwarszawskiej gminy Jabłonna są okradani przez złodziei, którzy mimo zabezpieczeń, a nawet obecności lokatorów i tak dostają się do domów wynosząc z nich cenne przedmioty. W ostatnich dwóch latach doszło tam do ponad 40 takich przypadków. Po emisji reportażu na ten temat do "Raportu" zgłosili się pokrzywdzeni z kolejnych miejscowości.

To ta sama grupa - mówią mieszkańcy. Do Polsat News zgłosili się ludzie, których domy okradziono lub doszło u nich do prób włamań w 2019 roku.

- Nie mają żadnych skrupułów, ja bym powiedział nawet, że to są złodzieje, tak oczywiście, ale to jest ich praca. Nie działają pod żadną presją, wiedzą że są systemy alarmowe, że są mają zawsze tych kilka minut, żeby wejść do środka. Mieliśmy kontakt z kilkoma klientami, gdzie natrafili na nich i ci panowie bez żadnego stresu wycofywali się z domu - mówi Polsat News Kamil Legawiec, prywatny detektyw.

kmd/PAP