Czy pod Warszawą działa gang okradający jednorodzinne domy? Po emisji reportażu o pladze zuchwałych kradzieży w Jabłonnie do redakcji "Raportu" zgłosili się mieszkańcy innych miejscowości, którzy twierdzą, że w ich okolicy grasuje ta sama grupa. Czy to faktycznie ci sami złodzieje i co na to policja?

Mieszkańcy podwarszawskiej gminy Jabłonna są okradani przez złodziei, którzy mimo zabezpieczeń, a nawet obecności lokatorów i tak dostają się do domów wynosząc z nich cenne przedmioty. W ostatnich dwóch latach doszło tam do ponad 40 takich przypadków. Po emisji reportażu na ten temat do "Raportu" zgłosili się pokrzywdzeni z kolejnych miejscowości.

"Pozwalają sobie na wiele"

Złodzieje wciąż krążą po okolicy Jabłonny. Z nagrań z kamer monitoringu wynika, że bez stresu i pośpiechu włamują się do domów. W 2019 roku w Jabłonnie takich włamań było 27. W 2020 roku było ich co najmniej 30. Z kolei w obecnym roku takich kradzieży z włamaniem miało miejsce około 10.

Grupa zmienia miejsce działania. Gdy w jakimś rejonie mieszkańcy zaczynają mieć się na baczności, przestępcy przenoszą się w inną okolicę. Dziennikarze "Raportu" ustalili, że bardzo podobne włamania miały miejsce w pobliżu stolicy w Magdalence, Starych Babicach i Konstancinie, gdzie nie brakuje domów jednorodzinnych. Z ustaleń "Raportu" wynika, że w sprawie przestępstw zostało zatrzymanych sześć osób, ale brak konkretnych ustaleń. O tym, że w różnych miejscowościach w rejonie stolicy działa jedna zorganizowana grupa świadczyć mają jedynie poszlaki.

- Widać jak oni tam pozwalają sobie na wiele, wchodzą do domu pod systemem alarmowym, gdzie system zostaje aktywowany, zrywają syrenę alarmową. Widać, że to panowie bardzo wysportowani, bo robią to bezproblemowo - mówi Polsat News Kamil Legawiec, prywatny detektyw.

Policja zapowiadała, że powstanie specgrupa do zbadania przestępstw. Na razie jednak zajmują się włamaniami lokalne komendy.

Niektóre ze zdarzeń zarejestrowanych przez kamery bezpieczeństwa świadczą o tym, że przestępcy czują się bardzo pewnie.

- Kradną sejf, wyrzucając go przez balkon i odchodzą z miejsca zdarzenia bez żadnego problemu - mówi Kamil Legawiec.

Po emisji reportażu o kradzieżach z włamaniem w Jabłonnie i okolicy zgłosili się mieszkańcy z innych miejscowości w okolicy. Dziennikarzom "Raportu" mieszkańcy opowiedzieli o swoich przejściach. Giną pieniądze, biżuteria i inne wartościowe przedmioty. Złodzieje rezygnują ze sprzętu elektronicznego, który jest łatwy do namierzenia.

Plaga włamań w gminie Jabłonna

Gdy pan Karol wyszedł na spacer z psem, na jego posesji pojawiło się trzech zamaskowanych mężczyzn. W domu była jego żona i dwoje małych dzieci.



- Kiedy nie było mojego męża, próbowali włamać się w zasadzie wszystkimi możliwymi wejściami w domu. Próbowali drzwiami wejściowymi - wejście, które jest bardzo mocno oświetlone - kompletnie ich nic nie stresowało, ja nie słyszałam nic, może jakieś jedno stuknięcie, myśląc, że mąż jest na dole w domu - mówi "Raportowi" mieszkanka Jabłonny.

Podobnych zdarzeń było więcej. Złodzieje są wyposażeni w łomy, obcęgi do przecinania zabezpieczeń, potrafią przynieść na miejsce kradzieży drabinę, aby dostać się na wyższe kondygnacje, które są słabiej chronione lub w ogóle nie mają zabezpieczeń.

- Włamywacze cztery razy próbowali obrabować nam dom, dwa razy weszli do środka i im się to udało. Dwa razy zrezygnowali, bo ktoś był w domu. Za pierwszym razem była to moja córka, co bardzo przeżyłam - mówi inna z mieszkanek gminy Jabłonna.



Lokalna policja zapewnia, że patroluje gminę i reaguje na zagrożenia. W miejscowości ulice patroluje straż sąsiedzka.

