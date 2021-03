Namierzyli włamywacza po dziewięciu latach. Dzięki... kiełbasie

Niemiecka policja ustaliła sprawcę włamania, do którego doszło w Nadrenii Północnej-Westfalii dziewięć lat temu. Jedynym śladem, który śledczy znaleźli na miejscu kradzieży, była... nadgryziona kiełbasa. Zabezpieczony ślad DNA doprowadził do 30-latka, który popełnił inne przestępstwo we Francji. Śledztwo będzie wznowione.