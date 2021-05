Policjanci ze Skawiny (woj. małopolskie) zatrzymali 37-letniego rowerzystę, który podróżował z woj. lubelskiego do Mołdawii. Mężczyzna podejrzany jest o dokonanie trzech włamań na terenie gminy Skawina. Rowerzysta trafił na trzy miesiące do aresztu. Policjanci sprawdzają, czy nie dokonał większej ilości włamań.

Na początku maja w gminie Skawina doszło do trzech włamań. Okoliczności i sposób działania sprawcy był taki sam, więc wskazywał na jedną osobę. Policjanci prowadzili poszukiwania na terenie całej gminy. W końcu wpadli na trop.

Ukradł alkohol, mleko i buty strażackie

W dniach 7 i 8 maja doszło do trzech podobnych włamań w gminie Skawina, która znajduje się około 15 km od Krakowa i około 20 km od Myślenic. Najpierw sprawca włamał się do opuszczonego mieszkania znajdującego się na tyłach sklepu spożywczo-przemysłowego i ukradł 20 butelek alkoholu o łącznej wartości 1000 zł. Tego samego dnia włamywacz dostał się do budynku szkoły podstawowej, z której wyniósł kilka kartonów mleka.

Do trzeciego włamania doszło w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Złodziej ukradł stamtąd dwie pary butów strażackich. Wszystkie włamania wyglądały podobnie. Włamywacz dostawał się do budynków po uprzednim wybiciu okna kostką brukową czy innym ciężkim lub ostrym przedmiotem. Działania sprawcy zawęziły liczbę podejrzanych do jednej osoby.

Wracał z pracy do Mołdawii

- Okoliczności oraz sposób działania sprawcy wskazywał na to, że wszystkich trzech przestępstw mogła dopuścić się ta sama osoba - poinformowała podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

8 maja policjanci przez kilka godzin patrolowali i penetrowali teren gminy. Nagle zobaczyli podejrzanego mężczyznę na rowerze. Podczas wylegitymowania ten powiedział, że "wraca tym środkiem lokomocji z pracy, z woj. lubelskiego, do swojego ojczystego kraju".

ZDJĘCIE: Przedmioty znalezione przy rowerzyście

- Mężczyzna miał na sobie ukradzione z remizy buty strażackie. Z kolei w jego plecaku policjanci natrafili na kartoniki z mlekiem i alkohol przelany do plastikowych butelek - zrelacjonowali małopolscy policjanci. Poza tym miał przy sobie wiatrówkę. W takiej sytuacji mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu.

ZDJĘCIE: Podejrzany Mołdawianin o kradzieże z włamaniem

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem do budynku OSP oraz uszkodzenia mienia. - Policjanci weryfikują, czy 37-letni Mołdawianin obozując w okolicy dopuścił się pozostałych dwóch włamań i kradzieży, a nie jest wykluczone, że na trasie przejazdu dokonywał także innych przestępstw - informuje podkom Fil. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Mołdawianin został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

aml/sgo/Polsat News, Polsatnews.pl