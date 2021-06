Dziewczynę mieszkającą w kalifornijskim Bradbury zaniepokoiło szczekanie psów w ogródku. Okazało się, że pupile ujadają przez nieproszonych gości... niedźwiedzicę z młodymi, które spacerowały po ogrodzeniu.

Młoda kobieta niemal natychmiast zareagowała. Nie zważając na ryzyko, odepchnęła ogromne zwierzę, zrzucając je z ogrodzenia. - Nie wiedziałam, że mam to w sobie - skomentowała wyczyn.

- Tak bardzo się trzęsłam. Wciąż nie mogę uwierzyć, że popchnęłam niedźwiedzia. Tych kilka chwil pozwoliło mi uratować siebie i psy - powiedziała CNN.

"Miałam około dwóch sekund"

Nastolatka przyznała, że nie myślała za dużo, dopóki nie zbliżyła się do wielkiego ssaka. - Miałam około dwóch sekund. Pierwszą rzeczą, jaka przyszła mi do głowy, było zepchnięcie go - wyznała 17-latka.

- Suczka Valentina była w niebezpieczeństwie. Ona jest bardzo ważna dla rodziny, emocjonalnie wspiera moją mamę. Nie mogłam pozwolić, by niedźwiedź ją skrzywdził. Wiem, że mama nie poradziłaby sobie z bólem po jej stracie. Zrobiłam to dla niej - tłumaczyła.

Morinicio ma skręcony palec i zadrapane kolano. Psom nic się nie stało.

- Nie czułam bólu, dopóki nie spadła adrenalina. Niesamowite, że mamy to na wideo. Wspaniała historia do opowiadania - wyznała.

