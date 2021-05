61-letni Allen Minish we wtorek badał teren dla agenta nieruchomości w zalesionej części Alaski w pobliżu Gulkany. Wprowadzał dane do urządzenia GPS, a gdy podniósł wzrok, zobaczył dużego niedźwiedzia brunatnego w odległości około 9 metrów.

Niedźwiedź, który według Minisha był większy niż baribal, podbiegł do niego w ciągu kilku sekund. Mężczyzna uniósł spiczasty koniec swojego drążka pomiarowego i pchnął go w stronę zwierzęcia. Niedźwiedź odepchnął narzędzie na bok i powalił Minisha na ziemię.

- Kiedy rzucił się na mnie, złapałem go za dolną szczękę, aby go odciągnąć - powiedział mężczyzna. Dodał, że zwierzę zaczęło gryźć jego twarz, a jedno z ugryzień zmiażdżyło mu prawy policzek. Kiedy niedźwiedź puścił, Minish odwrócił się twarzą do ziemi i położył ręce na głowie. Wtedy zwierzę odeszło.

- Zdałem sobie sprawę, że jestem w bardzo złym stanie, ponieważ wszędzie była krew - powiedział. Wezwał pomoc, ale - jak relacjonował - podanie dyspozytorowi lokalizacji na podstawie GPS sprawiło mu dużą trudność, bo na jego oczach i na urządzeniu ciągle pojawiała się świeża krew. Przewieziono go do szpitala w Anchorage.

