Narodowy Związek Studentów (LSVb) oraz FNV Jong&United (FNV JU) wezwały partie polityczne do zmiany systemu pożyczek studenckich, tak aby młodzi ludzie mogli studiować bez zadłużania się.

Setki studentów zebrały się na placu Malieveld w Hadze.

- To nasza ostatnia szansa, aby położyć kres niebotycznym długom. Apelujemy do studentów, aby przerwali zajęcia i przyłączyli się do protestu – powiedział dziennikowi METRO przewodniczący LSVb Lyle Muns.

Część studentów nie zgadza się z postulatami LSVb i FNV JU. Ich zdaniem pożyczki studenckie są po prostu inwestycją w naukę.

dsk/PAP