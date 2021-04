Pozowały nago na balkonie. Modelki zostaną deportowane

Modelki zostały zatrzymane w sobotę po tym jak w internecie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak nagie kobiety pozują fotografowi na balkonie wieżowca w Dubaju. Ukraińskie media twierdzą, że w związku z sesją zatrzymano łącznie ok. 40 osób, oprócz Ukrainek, między innymi obywatela Rosji.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai #Dubaigirls @THEJamesWhale pic.twitter.com/eOSLd4UuSd

We wtorek rzecznik MSZ w Kijowie Ołeh Nikołenko poinformował agencję Ukrinform, że ukraiński konsul jest w kontakcie z przebywającymi w areszcie kobietami i z departamentem śledczym w Dubaju.

- Organy ścigania potwierdziły, że przyczyną zatrzymania Ukrainek było naruszenie norm etyki moralnej i udostępnianie w mediach społecznościowych zdjęć i nagrań o nieprzyzwoitym charakterze - przekazał rzecznik. Dodał, że kobietom grozi kara w postaci grzywny w wysokości ok. 1300 USD i deportacja.

Później ukraińskie media podały, powołując się na władze ZEA, że została już podjęta decyzja o deportacji, a prokuratura zakończyła śledztwo.

The individuals involved will be deported from the United Arab Emirates. No further comment shall be made on the matter.