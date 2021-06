Jak podaje agencja AP, pokład kontenerowca MV X-Press Pearl znalazł się pod wodą nazajutrz po ugaszeniu pożaru.

Fotograf AFP w Sarakkuwie, na północ od Kolombo, przekazał, że rufa statku jest pod wodą.

Odholowanie kontenerowca nakazał prezydent Sri Lanki Gotabaya Rajapaksa, aby zminimalizować potencjalne szkody dla wybrzeża wyspy.

Eksperci próbują odholować statek w głąb morza, ponieważ jeśli zatonie w swojej obecnej pozycji w pobliżu Kolombo, spowoduje poważne zanieczyszczenie - przestrzegł rzecznik marynarki wojennej Indika de Silva.

Pożar wybuchł 20 maja, kiedy statek był zakotwiczony ok. 9,5 mil morskich (18 km) na północny zachód od Kolombo i czekał na wejście do portu.

Według lankijskiej marynarki wojennej pożar został spowodowany przez chemikalia przewożone na kontenerowcu pływającym pod banderą Singapuru. Jednostka transportowała 1486 kontenerów, w tym 25 ton kwasu azotowego i innych chemikaliów, które zostały załadowane 15 maja w porcie Hazira w Indiach.

