Pożar kontenerowca z chemikaliami. Płonie od tygodnia

To właśnie wyciek kwasu miał doprowadzić do pożaru, ogień następnie szybko rozprzestrzenił się na statku, zajmując kontenery i nadbudówkę - donoszą agencje. We wtorek ewakuowano liczącą 25 osób załogę. Wiele z kontenerów spadło do morza, spalone elementy ze statku są wyrzucane na brzeg.

Update - Result of the #India -#SriLanka joint operation is now more tangible. The raging fire has largely been controlled and parts of #MVXPressPearl are now clearly visible even as the fight continues. Hoping for more good news. Stay tuned!! @IndiaCoastGuard pic.twitter.com/IACcpUejEF