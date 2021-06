Okręt "Kharg", nazwany tak na cześć wyspy służącej za główny terminal naftowy Iranu, był jednostką wsparcia, która uzupełniała zapasy innych okrętów, przewoziła ciężkie ładunki i dysponowała lądowiskiem dla helikopterów - pisze agencja AP. Państwowa telewizja i półoficjalne agencje prasowe Fars i Tasnim określiły go jako "okręt szkoleniowy".

Media irańskie podały, że statek zatonął w pobliżu portu Dżask, po nieudanej akcji gaśniczej.

#BREAKING 🚨 Largest ship in the Iran’s navy “Kharg” caught fire and sank in the Gulf of Oman pic.twitter.com/ScL0jE3fej