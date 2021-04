Wywrócony statek u wybrzeży USA. Zakończono poszukiwania zaginionych

Na pokładzie statku znajdowało się 19 osób. Sześciu członków załogi zostało uratowanych krótko po wypadku, w następnych dniach nurkowie odnaleźli pięć ciał. Pozostałych ośmiu osób uznaje się za zaginione.

Seacor Power wywrócił się 12 kwietnia w czasie złej pogody, gdy znajdował się w wodach Zatoki Meksykańskiej około ośmiu mil od wybrzeża stanu Luizjana. W poniedziałek amerykańska Straż Przybrzeżna zakończyła akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Służby przeszukały łącznie 23 tys. kilometrów kwadratowych wód.

Zła pogoda

Jak zaznaczają eksperci, na płytkich wodach u wybrzeży Luizjany "prawie zawsze jest słaba widoczność" - powiedział Scott Anderson, prezes firmy udostępniającej usługi nurków Logan Diving and Salvage w Jacksonville na Florydzie.

Przyznał, że w miejscu, w którym przewrócił się Seacor Power, widoczność była bardzo mała, na "kilka stóp, nawet przy pomocy oświetlenia".

