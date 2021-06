Szczepienie dzieci w wieku 12-15 lat. Dziś ministrowie ogłoszą szczegóły

We wtorek razem z szefem MZ Adamem Niedzielskim oraz ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem przekażemy informacje dotyczące szczepień dzieci w wieku 12-15 lat - poinformował szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

- Dzisiaj w godzinach południowych razem z ministrem Niedzielskim, razem z ministrem Czarnkiem przekażemy informację o tych wszystkich kwestiach związanych ze szczepieniami dzieci między 12 a 15 rokiem życia - poinformował na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Dworczyk.

Wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw Covid-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w ubiegły piątek. W poniedziałek na profilu SzczepimySię na Twitterze poinformowano, że na posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze została przyjęta rekomendacja o szczepieniu dzieci wieku od 12 do 15 lat. "Rada rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12. do 15. roku życia preparatem Comirnaty" – napisano.

ℹ️Rada Medyczna podjęła ważną decyzję.



✅Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Medycznej przy Premierze RP została przyjęta rekomendacja dot. szczepień 12+.



🛡️ Rada rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12 do 15 roku życia preparatem Cominarty. pic.twitter.com/dgUiryOtsb — #SzczepimySię (@szczepimysie) May 31, 2021

Dworczyk dodał, że Rada podkreśliła jednocześnie, iż "cały czas absolutnie priorytetową kwestią jest szczepienie osób powyżej 60. roku życia". - I rzeczywiście, nadal na tym będziemy się skupiać - powiedział.

EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni

dsk/PAP