Obowiązkowe szczepienia? Deklaracje polityków PiS i opozycji

- Trzeba rozważać wszystkie warianty, ale na razie szczepienia są dobrowolne i nie ma żadnych innych planów - zadeklarował poseł PiS Radosław Fogiel w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Posłanka Scheuring-Wielgus zwracała uwagę na błędy przy promocji szczepień, a poseł Winnicki na to, by przy kwalifikacjach na szczepienie lekarze "nie robili masówki".

Bogdan Rymanowski pytał polityków o sobotnią wypowiedź dr. Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze w programie "Gość Wydarzeń", który przyznał, że jego zdaniem szczepionki powinny być obowiązkowe.

Obowiązkowe szczepienia?



- Jeżeli będzie to szło tak wolno, bo mamy tylko sześć milionów wyszczepionych osób i cały czas będzie zagrożenie epidemią, to być może trzeba będzie się nad tym pochylić, ale dziś ja nie powiem, że powinno tak być - przyznała posłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Według niej przy promocji szczepień zostały popełnione błędy i nad tym w pierwszej kolejności trzeba popracować.

- Zalecam wszystkim, żeby się szczepili, natomiast jestem przeciwny obowiązkowym szczepieniom - powiedział z kolei Marek Sawicki z PSL i poinformował, że on sam w czerwcu przyjmie drugą dawkę szczepionki.

ZOBACZ: Dr Szułdrzyński, członek Rady Medycznej: będą kolejne szczepienia, powinny być obowiązkowe



Przeciwny obowiązkowym szczepieniom jest również poseł Marcin Kierwiński z PO. - Natomiast państwo powinno być w tej sprawie aktywne, powinny być różnego rodzaju benefity dla tych, którzy się zaszczepią - mówił.

- Trzeba rozważać wszystkie warianty, ale na razie szczepienia są dobrowolne i nie ma żadnych innych planów, żeby było inaczej - powiedział wicerzecznik, poseł PiS Radosław Fogiel.

Poseł Robert Winnicki z Konfederacji podkreślił, że jest "zdecydowanie przeciwny" obowiązkowym szczepieniom. - A wszystkich lekarzy zachęcam do tego, żeby kwalifikując osoby do szczepienia rzetelnie oceniali ich stan zdrowia, ponieważ są z tym duże problemy i osoby, które wykazują objawy infekcji są poddawane szczepieniu i to powoduje komplikacje - powiedział. Jak dodał, trzeba zachowywać wysokie standardy przy kwalifikacji do szczepień, "a nie traktować ludzi jak bydło i masówkę robić".

- Jestem przeciwny obowiązkowemu szczepieniu, natomiast chce zachęcić wszystkie osoby młode do szczepienia się. Róbcie to dla siebie, dla swoich bliskich, dla rodziny, znajomych i przyjaciół - powiedział Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta i dodał, że on już przyjął pierwszą dawkę szczepionki.

WIDEO: Fragment programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Ponad 20 mln szczepień w Polsce

Przekroczyliśmy 20 mln szczepień przynajmniej jedną dawką – poinformował w sobotę szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk.

"Cel wyznaczony przez premiera Morawieckiego zakładał wykonanie 20 mln szczepień przynajmniej jedną dawką do końca czerwca. Ten bilans udało się osiągnąć już dzisiaj. To efekt ciężkiej pracy tysięcy osób zaangażowanych w NPS. Wszystkim serdecznie dziękuję" - napisał na Twitterze Dworczyk. Cel wyznaczony przez Premiera @MorawieckiM zakładał wykonanie 20 mln szczepień przynajmniej jedną dawką do końca czerwca. Ten bilans udało się osiągnąć już dzisiaj! 🙂 To efekt ciężkiej pracy tysięcy osób zaangażowanych w NPS. Wszystkim serdecznie dziękuję! #SzczepimySię pic.twitter.com/AAPBTLMxKA — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) May 29, 2021

WIDEO - Zakażenie po przyjęciu szczepionki. Pojawiają się kolejne przypadki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/jo/Polsat News/polsatnews.pl