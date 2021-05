Jako członkowie Rady Medycznej przy premierze jesteśmy jednoznacznie za szczepieniem przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 12 do 15 lat – powiedział dr Konstanty Szułdrzyński. Dodał, że wyniki badań młodzieży w tym wieku, której podano szczepionkę, potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo preparatu Pfizera.

Europejska Agencja Leków (EMA) w piątek zatwierdziła wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

Bezpieczna i skuteczna

- Wymieniliśmy obiegowo opinie w tej sprawie i nasza rekomendacja jest jednoznaczna. Należy szczepionką firmy Pfizer szczepić dzieci w wieku od 12 do 15 lat. To bodaj najmniej kontrowersyjna rekomendacja, o którą nas poproszono w ostatnich miesiącach. Teraz nasza rekomendacja w tej sprawie zostanie skierowana przez prof. Horbana do premiera – powiedział dr Szułdrzyński,

Zdaniem eksperta badania wskazują jednoznacznie, że dla tej grupy wiekowej szczepionka jest bezpieczna i skuteczna.

- Dzieci wytwarzają odporność. Szczepionka jest bezpieczna. EMA wypowiedziała się w tej sprawie jednoznacznie, więc i nasza decyzja nie może być inna – wskazał dr Szułdrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

