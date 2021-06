W poniedziałek lider Kukiz'15 Paweł Kukiz potwierdził informacje o podpisaniu umowy o współpracy programowej z PiS. "Proszę nie mylić tej umowy z koalicyjną" - zaznaczył. Szczegóły porozumienia mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.

We wtorek szef Porozumienia i partyjnej młodzieżówki, Młodej Prawicy, Jarosław Gowin był pytany, czy przez umowę między PiS i Kukiz'15 pozycja Porozumienia w koalicji rządzącej może być zagrożona.

- Mam pełną świadomość, że istnieją tacy, co chcą wypchnąć Porozumienie z obozu Zjednoczonej Prawicy, ale to będzie wtedy koniec tego projektu - powiedział Gowin, pytany, czy nie obawia się, że jego pozycji w koalicji zagrozić może ugrupowanie Pawła Kukiza, które podpisało umowę o współpracy programowej PiS.

"Mamy zbieżne poglądy"

Ocenił, że scenariusz, w którym Porozumienie zostałoby "wypchnięte" z koalicji, oznaczałby przyspieszone wybory - jak ocenił, w obecnym parlamencie "nie widać" bowiem innej niż ZP większości, która zdolna byłaby stworzyć stabilny rząd.

Prezes Porozumienia podkreślił również, że Kukiz'15 dysponuje obecnie czwórką posłów, natomiast Porozumienie - trzynastoma.

- Mamy z Pawłem Kukizem zbieżne poglądy w wielu sprawach, jeżeli chodzi o jego podstawowe postulaty - wprowadzenie sędziów pokoju czy ordynacji mieszanej, i w takich sprawach, które są kluczowe z punktu widzenia Porozumienia, jak kwestia podatków - podkreślił szef Porozumienia.

Jak dodał, liczy na to, "że w dyskusji wokół podatków, Polskiego Ładu i tego wymiaru podatkowego będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony środowiska Kukiz'15".

Gowin poparł wszystkie projekty

- Mogę zadeklarować w imieniu Porozumienia, że wszystkie projekty, które zaproponował sam Paweł Kukiz, mają nasze poparcie. W zamian bardzo liczymy na to, że Paweł Kukiz, który zawsze określał się w sprawach gospodarczych jako wolnościowiec, poprze nasze stanowisko mówiące, że podniesienie kwoty wolnej od podatku to jest rozwiązanie bardzo dobre, ale skutki tego rozwiązania, wynikające z równoczesnej likwidacji możliwości odpisu składki zdrowotnej od podatku, są nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla całej klasy średniej dotkliwe, i trzeba jakoś klasie średniej zrekompensować - podkreślić Gowin.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 mkw. bez formalności.

