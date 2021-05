Sojusz Kukiz'15 z PiS. Paweł Kukiz podał warunki

Politycy Kukiz'15 od wielu miesięcy rozmawiają z PiS ws. porozumienia programowego, które miałoby polegać na wzajemnym wspieraniu swoich projektów ustaw. Jak przekazał Paweł Kukiz, kolejne takie spotkanie odbędzie się najpewniej pod koniec tego lub na początku przyszłego tygodnia. - Będzie to ostateczne spotkanie dotyczące poparcia ich projektów, ale oni muszą poprzeć nasz "nowy ład ustrojowy" - podkreślił polityk.

Ordynacja w modelu mieszanym

Kukizowi zależy, aby PiS poparło m.in. zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany. W rozmowach z PiS przypomniano projekt ugrupowania z 2006 roku, kiedy partia chciała wprowadzenia 230 jednomandatowych okręgów wyborczych i 16 okręgów wojewódzkich. Propozycja dotyczyła też digitalizacji podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą i e-konsultacji; wprowadzenia do porządku prawnego instytucji sędziów pokoju czy ustawy antykorupcyjnej.

Polityk odniósł się także do zaprezentowanego w sobotę przez PiS programu społeczno-gospodarczego Polski Ład. - Podoba mi się w nim przede wszystkim to, że tam jest sporo naszych pomysłów uwzględnionych poczynając od budowie bez formalności małych domów przez kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. złotych - zaznaczył Kukiz.

Ofensywa prawna Zjednoczonej Prawicy

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

