- Porozumienie nie zamierza podpisywać umowy koalicyjnej z żadnym nowym ugrupowaniem. Co zrobi Prawo i Sprawiedliwość to suwerenna decyzja tej partii - zadeklarował w czwartek lider tej partii, wicepremier Jarosław Gowin. Odniósł się w ten sposób do doniesień o dołączeniu do Zjednoczonej Prawicy nowej partii Adama Bielana. Polityk ten zarzuca Gowinowi, że nie jest on legalnym prezesem ugrupowania.