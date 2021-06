28-letnia matka pogryzła córkę. Trafiła do aresztu

Policjanci z karczewskiego komisariatu w województwie mazowieckim, zatrzymali 28-letnią matkę, która znęcała się fizycznie nad swoją 4-letnią córką. Kobieta przyznała, że ugryzła dziewczynkę kilka razy, bo ta była niegrzeczna. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował kobietę na trzy miesiące.

Jak informuje we wtorek KPP w Otwocku, w zeszłym tygodniu policjanci z karczewskiego komisariatu zostali powiadomieni przez dyrekcję jednego z przedszkoli o podejrzeniu fizycznego znęcania się nad 4-letnią dziewczynką. Pracowników placówki zaniepokoiło, że dziecko ma liczne obtarcia i zasinienia na całym ciele.

ZOBACZ: Otwock. Matka znęcała się nad dzieckiem. Interweniowała dyrekcja przedszkola

Funkcjonariuszy, którzy przyjechali do przedszkola, uznali, że 4-latka mogła być ofiarą przemocy domowej. W związku z takim podejrzeniem, zdecydowali, że pojadą do domu dziewczynki. Tam zastali 28-letnią matkę dziecka. Kobieta przyznała policjantom, że ugryzła kilka razy swoją córkę i uderzyła ją legginsami, "gdyż ta była niegrzeczna".

Funkcjonariusze zatrzymali kobietę i przewieźli ją do komendy. 28-latce postawiono zarzuty znęcania się fizycznego nad 4-letnią córką. Skierowano też za pośrednictwem prokuratury wniosek do sądu o jej tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował kobietę na okres trzech miesięcy

WIDEO - Pogoda - wtorek, 1 czerwca, popołudnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP