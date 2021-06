W zeszłym tygodniu na policję w Karczewie wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu fizycznego znęcania się nad 4-letnią dziewczynką. O podejrzeniach stosowania przemocy wobec dziecka poinformowała dyrekcji jednego z przedszkoli. - Pracowników placówki zaniepokoiło, że dziecko ma liczne obtarcia i zasinienia na całym ciele - poinformowała sierż. sztab. Paulina Harabin, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Areszt dla matki

Mundurowi, w obawie, że 4-latka mogła być ofiarą przemocy domowej, od razu udali się do miejsca zamieszkania pokrzywdzonej. W mieszkaniu była 28-letnia matka dziewczynki. - Kobieta przyznała policjantom, że ugryzła kilka razy swoją córkę i uderzyła ją legginsami, gdyż była niegrzeczna - zrelacjonowała sierż. sztab. Harabin.

Policjanci zatrzymali kobietę i przewieźli ją do komendy. 28-latka usłyszała zarzuty fizycznego znęcania się nad 4-letnią córką. Za pośrednictwem prokuratury skierowano do sądu wniosek o jej tymczasowe aresztowanie. - Sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował kobietę na okres trzech miesięcy - przekazali policjanci.

